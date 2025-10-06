Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.°C, 25°CParçalı, zamanla çok bulutlu°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu°C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu°C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.°C, 23°CAz bulutlu ve açık°C, 25°CAz bulutlu ve açık°C, 24°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 24°CAz bulutlu°C, 25°CAz bulutlu°C, 25°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 24°CParçalı ve az bulutlu°C, 23°CParçalı ve az bulutlu°C, 23°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.°C, 24°CAz bulutlu ve açık°C, 23°CAz bulutlu ve açık°C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.°C, 32°CAz bulutlu ve açık°C, 28°CAz bulutlu ve açık°C, 28°CAz bulutlu ve açık