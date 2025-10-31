Uber Eats Türkiye Pazarında!

Uber, İstanbul'u operasyonları için kritik bir üs haline getiriyor. Şirket, Uber İstanbul teslimat merkezi projesi kapsamında dev bir yatırım planı açıkladı. Bu hamle, İstanbul'u Uber'in küresel yenilik merkezlerinden biri yapacak. Uber Eats Türkiye pazarına yapacağı yatırım ile rakiplerine korku salacak.Uber tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'u küresel bir teslimat merkezi haline getirmek için 5 yıllık bir plan oluşturuldu. Bu plan kapsamında şirket, 5 yıl içinde toplam 200 milyon dolarlık önemli bir yatırım yapacak.Bu yatırımın en stratejik hedefi ise İstanbul'u bir inovasyon merkezi olarak kullanmak. İstanbul'da geliştirilecek olan yeni iş modelleri, başarılı olmaları durumunda tüm dünyaya uygulanacak. Bu durum, Türkiye'den çıkacak modellerin Uber'in küresel operasyonlarına yön vereceği anlamına geliyor.