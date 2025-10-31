Uber Eats Türkiye Pazarında!
Uber bugün düzenlediği basın toplantısı ile ülkemize giriş yaptığını duyurdu. Uber Eats Türkiye pazarına yüklü yatırım ile geliyor.
Uber, İstanbul'u operasyonları için kritik bir üs haline getiriyor. Şirket, Uber İstanbul teslimat merkezi projesi kapsamında dev bir yatırım planı açıkladı. Bu hamle, İstanbul'u Uber'in küresel yenilik merkezlerinden biri yapacak. Uber Eats Türkiye pazarına yapacağı yatırım ile rakiplerine korku salacak.
Uber Eats Türkiye için ne kadar yatırım yapılacak?
Uber tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'u küresel bir teslimat merkezi haline getirmek için 5 yıllık bir plan oluşturuldu. Bu plan kapsamında şirket, 5 yıl içinde toplam 200 milyon dolarlık önemli bir yatırım yapacak.
İş modelleri dünyaya yayılacak
Bu yatırımın en stratejik hedefi ise İstanbul'u bir inovasyon merkezi olarak kullanmak. İstanbul'da geliştirilecek olan yeni iş modelleri, başarılı olmaları durumunda tüm dünyaya uygulanacak. Bu durum, Türkiye'den çıkacak modellerin Uber'in küresel operasyonlarına yön vereceği anlamına geliyor.