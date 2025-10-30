Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.BURSA °C, 21°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluÇANAKKALE °C, 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİSTANBUL °C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ °C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİZMİR °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMUĞLA °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluHATAY °C, 27°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 22°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.ANKARA °C, 18°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 18°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluNEVŞEHİR °C, 16°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDÜZCE °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİNOP °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluZONGULDAK °C, 21°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 19°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 10°CParçalı bulutluKARS °C, 10°CParçalı bulutluMALATYA °C, 18°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 13°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 24°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 21°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 23°CAz bulutlu ve açıkFırtına beklenmiyor.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Doğu Karadeniz parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bultulu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey Ege'de; kuzey ve kuzeydoğudan, akşam güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de; kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 m ila 0,75 m, Görüş: İyi.