Güney Kore'den Gelen Rapor Şok Etti!
Güney Kore'den gelen bir rapora göre, bir kullanıcının Galaxy S25 Plus yandı. Şarjda olmayan telefonun masada dururken alev aldığı iddia edildi.
Galaxy S25 Plus yandı iddialarını içeren bir rapor, Güney Kore'den geldi. Bir kullanıcının paylaştığı görsellere göre, yeni telefon şarjda değilken masada durduğu sırada alev aldı. Bu durum, teknoloji dünyasında endişe yarattı.
Galaxy S25 Plus olayı nasıl gelişti?
Olay, Güney Kore merkezli Clien.net forumunda “Jason” takma adını kullanan bir üye tarafından paylaşıldı. Kullanıcı, mavi renkteki Galaxy S25 Plus modelinin yanmış haldeki fotoğraflarını yayınladı. İddiaya göre cihaz, şarja bağlı değilken masanın üzerinde duruyordu.
Telefonda büyük hasar oluştu
Kullanıcı, önce yoğun bir yanık plastik kokusu aldığını belirtti. Kısa bir süre sonra cihazdan dumanlar yükseldiğini ve ardından alev aldığını fark etti. Fotoğraflar, telefonun alt kısmında, özellikle batarya ve şarj portu bölgesinde, büyük bir hasar olduğunu açıkça gösteriyor.
Batarya kusurundan şüpheleniliyor
Cihazın arka paneli erimiş ve çerçevesi ısıdan dolayı bükülmüş durumda. Ekranın da yüksek ısı nedeniyle renk değiştirdiği görülüyor. Ayrıca, telefonun durduğu masada da yanık izleri meydana geldi. Kullanıcı, bu sorunun üretimsel bir batarya kusurundan kaynaklandığından şüphelendiğini dile getirdi.
Samsung cihazı inceleyecek
Bu yılın başlarında piyasaya sürülen S25 serisi için bu ilk ciddi yanma raporu oldu. Samsung'un durumdan haberdar olduğu ve olayı araştırmak için kullanıcıyla iletişime geçtiği bildirildi. Şirketin, sorunun nedenini belirlemek üzere cihazı geri alacağı öğrenildi.