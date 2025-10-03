CHP İstanbul İl Kongresi! Mahkemeden yeni karar: Gürsel Tekin göreve devam edecek

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından açılan davada mahkeme 2 Eylül'de oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar vermişti. Mahkeme, kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim kayyum olarak atanmıştı.İKİ DAVA BİRLEŞTİArdından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti. Süreç devam ederken CHP 24 Eylül günü olağanüstü seçime gitmişti. Bunun üzerine mahkeme, İstanbul Valiliğine ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazı yazarak seçimin durdurulmasın istemişti. YSK tarafından yapılan değerlendirme sonucu seçimin devamına karar verilmiş ve ardından yapılan seçimde Özgür Çelik'i İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti.İLK DURUŞMADA REDDİ HAKİM TALEBİİstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Özlem Erkan'ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini, CHP avukatları ise reddi hakim talep etti.İSTİNAF SÜRECİ BEKLENECEKMahkeme ilk olarak reddi hakim talebini reddetti. Geçtiğimiz hafta CHP'nın kayyum iptaline ilişkin yaptığı itirazın reddedilmiş ve bu karar CHP vekilleri tarafından istinaf'a taşınmıştı. Mahkeme, İstinaf sürecinin tamamlanmasına bu aşamada ön inceleme yapılmasına yer olmadığı karar verildi. Dava 21 Kasım'a ertelendi. Gürsel Tekin ve beraberinde heyet görevine devam ediyor.