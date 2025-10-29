Ankara susuzluktan kırılıyor! Başkentte vatandaşlar çileden çıktı

Ankara'da günlerdir devam eden su kesintilerine yenileri eklendi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyelerinin azaldığını, bu nedenle kesintilerin kaçınılmaz hale geldiğini açıkladı.Polatlı ilçesinde ise borularda meydana gelen arıza nedeniyle suyun kesildiği bildirildi. Böylece başkentte aynı anda üç ilçe susuz kaldı. Pursaklar Yunus Emre Mahallesi sakinlerinden Furkan Yasin İçen, sık sık yaşanan su kesintilerinin yaşamı felç ettiğini belirterek tepkisini dile getirdi.İçen, "Yine mi su kesilecek korkusuyla yaşıyoruz. Her defasında 'mevsimsel yoğunluk' ya da 'basınç düşüklüğü' deniyor ama bu bahane değil. Ankara'nın göbeğinde insanlar tuvalete su taşıyor" dedi. İçen, kesintilerin vatandaşları maddi ve manevi açıdan zor durumda bıraktığını ifade etti. İçen, "Biz vergimizi ödüyoruz, faturalarımızı aksatmıyoruz ama belediye görevini yapmıyor.ASKİ her seferinde aynı açıklamayı yapıyor, hiçbir şey değişmiyor" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri, günlerdir bidonlarla su taşıdıklarını, hijyen koşullarının bozulduğunu ve özellikle yaşlıların büyük zorluk çektiğini söylüyor. Vatandaşlar, sürekli yaşanan kesintilerin artık tahammül sınırını aştığını belirterek kalıcı çözüm talep ediyor. Başkentte suyun lüks haline geldiğini savunan Ankaralılar, "Artık açıklama değil, çözüm istiyoruz" diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.