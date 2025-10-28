Serinin O Telefonu Fark Yaratacak!

Apple'ın 2026 yılında tanıtmayı planladığı iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin kamera yeteneklerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. iPhone 17 serisinin henüz piyasaya sürülmesine rağmen, teknoloji devi bir sonraki Pro serisi için kamera donanımında önemli yükseltmeler yapıyor. Sızıntılara göre Apple, yalnızca değişken diyafram sistemi eklemekle kalmıyor, aynı zamanda telefoto sensörde de değişiklikler planlıyor.iPhone 18 Pro ve Pro Max, daha geniş diyafram açıklığına sahip 48 MP telefoto sensörle tanıtılacak. Böylece iPhone 15 Pro Max ile başlayan periskop tabanlı telefoto süreci bir üst seviyeye taşınıyor. Apple, yeni telefoto sisteminde diyafram değerini F/2.2'den F/2.0'a düşürüyor.Bu düşüş, sensörün daha fazla ışık almasına izin verecek. Sonuç olarak, özellikle gece çekimleri ve düşük ışıklı ortamlarda daha net ve parlak görüntüler elde edilecek.Pro modellerin kamera tarafındaki bir diğer önemli yenilik ise değişken diyafram sistemi olacak. Bu sistem, ana sensör için planlanıyor. Değişken diyafram, ışık koşullarına göre diyafram açıklığını dinamik biçimde ayarlayarak pozlama kontrolünü ve alan derinliğini optimize etme imkanı sunacak. Ayrıca, kullanıcılar bu değerleri manuel olarak belirleme seçeneğine de sahip olacaklar.