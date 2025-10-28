Casusluk Dosyasında Flaş Gelişme! Merdan Yanardağ ve “Sır Kadın” Arasında Temas

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu casusluk soruşturmasında TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı Hüseyin Gün’ün fonlandığı ortaya çıkmıştı. Gün’ün elden para verdiği iddialarını önce reddedip ardından “Doğru ya da yanlış şeklinde bir cevabım yoktur” diyerek çelişkiye sebep olan Yanardağ’ın Hüseyin Gün ile birlikte Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden Seher Alaçam ile de irtibatları tespit edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu casusluk soruşturmasında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da tutuklanmıştı. Savcılık ifadesinde Hüseyin Gün'ün casus profiline şaşırdığını söyleyen Yanardağ, Gün'ün 'Elden 2-3 bin dolar para verirdim' iddialarını önce reddetti ardından 'Doğru ya da yanlış şeklinde bir cevabım yoktur' diyerek çelişkiye sebep olmuştu.10 BİN DOLAR ALDIMerdan Yanardağ'ın tutuklama gerekçesinde Hüseyin Gün'den 10 bin dolar menfaat temin ettiği, ifadesinde ise bu hususu önce kabul etmediği ancak devamında ise almış olabileceğini söyleyerek suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma yaptığı kaydedildi.SEHER ALAÇAM İLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİSoruşturma kapsamında İngiliz ve Amerika istihbaratıyla bağlantılı Hüseyin Gün ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret giden Seher Alaçam ile Merdan Yanardağ'ın da irtibatları dosyaya girdi.