Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Kripto para benimsenmesinde önde gelen ülkelerden olan Türkiye, bu alanda yaptığı harcamalarla da dikkat çekiyor. Türk yatırımcı kripto para piyasalarına son bir yıl içinde inanılmaz bir miktarda para aktardı.Chainalisys tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Temmuz 2024 ile Haziran 2025 arasındaki dönemi inceledi. Rapora göre, Türk yatırımcılar bu dönemde yaklaşık 200 milyar dolarlık kripto para harcaması yaptı. Bu rakam, Türkiye'yi Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde lider konuma taşıdı.Türkiye'nin ardından gelen en yakın rakibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Ancak BAE'nin harcamaları 50 milyar doların biraz üzerinde kaldı. Raporda, bölgedeki diğer ülkelerin ekonomik durumları nedeniyle harcamaların nispeten daha az olduğu ifade edildi.Uzmanlar, Türk yatırımcıların bu devasa harcamalarının planlı bir stratejiden çok spekülasyon odaklı olduğunu belirtiyor. Bu durumun, yatırımcıların sürekli olarak kayıp yaşamasına neden olduğu vurgulanıyor. Özellikle 10 Ekim'deki son çöküşte Türkiye'de büyük miktarda likiditenin buhar olduğu aktarıldı.Kripto para harcamalarında aslan payı ise 2.3 trilyon dolar ile Kuzey Amerika kıtasına ait. Avrupa'da Rusya 370 milyar dolar, İngiltere 280 milyar dolar ve Almanya 220 milyar dolar harcadı. Asya'da ise Hindistan (330 milyar dolar), Güney Kore (320 milyar dolar) ve Vietnam (230 milyar dolar) öne çıkıyor. Türkiye, bu sıralamada birçok büyük ekonomiyi geride bırakmış durumda.