Rojin Kabaiş’e Hakaret Eden Şahsa Tutuklama!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ferit Ş., sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında Rojin Kabaiş'e hakaret etti.Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.Tepkilerin ardından evine gelen bir grup tarafından darbedilen Ferit Ş.'ye, olay sırasında Rojin'in ailesinden ve kamuoyundan özür dilediği bir video çektirildi.Sosyal medyada Rojin Kabaiş'e yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu belirlenen Ferit Ş., savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.