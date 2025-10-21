Asgari Ücrette Kritik Gün!

Asgari ücret zammı için tüm gözler Üçlü Danışma Kurulu'nun bugün yapacağı toplantıya çevrildi. Sadece asgari ücretle çalışanları değil, özel sektör çalışanlarını da ilgilendiren asgari ücret süreci milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? İşte yeni zam oranları…Bugün işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan ekip asgari ücret görüşmelerinin yol haritası belirlemek üzere bir araya gelecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanıyor. Yapılan görüşmeler sonrası 2026 yılında uygulanacak asgari ücret belli olacak. Yeni asgari ücretin 2025 yılı 31Aralık tarihine kadar belirlenmesi gerekiyor. Aralık ayındaki toplantılar 5'er kişilik işçi, işveren ve Bakanlık bürokratlarından oluşan 15 kişilik bir ekip ile hazırlanacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de 'Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması' gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, 21 Ekim'de bir kez daha toplayacak. Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.Asgari ücret belirlenirken enflasyon rakamlarını ön planda tutulacak. Orta Vadeli Programa göre, yıl sonunda enflasyon yüzde 28,5 olacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi verilerindeki tahmine göre yıl sonunda yıllık enflasyon yüzde 31,77 gelecek.Öte yandan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, asgari ücretin hesaplanmasında enflasyon rakamlarının ön plana çıkacağını ifade ederek 'Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakarsak o yılın enflasyonun biraz üstünde artışlar yapılmış. Orta Vadeli Program'da yüzde 28,5'lik enflasyon öngörüsü varsa bu oranda artırılırsa 28 bin liranın üzerine çıkıyor. Bunun üzerine 5-10 puan konulursa yüzde 30-35-40 civarında olursa da 30 bin liraya yaklaşacak' ifadelerini kullandı.Erdem asgari ücret hesabından gözden kaçan veriyi açıklayarak şunları söyledi:Geçen hafta bütçe kanunu Meclis'e sunuldu. Bütçe Kanunu'nda çok ince bir detay var. Asgari ücretten vergi alınmıyor. Bu vergiyi de hükümet karşılıyor. Bütçeye bu asgari ücret vergisiyle ilgili bir pay konuldu. O payın artış oranına bakıyorsun asgari ücretin vergisini ödeyecek ya devlet o pay yüzde 2026 için yüzde 28 artırılmış. Buradan şunu çıkarabiliriz aslında asgari ücret demek ki yüzde 28 civarında artacak ki o kadar pay konulmuş.Bu geçtiğimiz yıl yüzde 25 artırılmıştı. Asgari ücrette yüzde 30 arttı. Ya yüzde 28 ve üzerinde bir artış söyleyebiliriz. Demek ki yüzde 30-35 civarında bir artış asgari ücrette bekleyebiliriz. Bu da 28 bin lira ile 30 bin lira arasında bir rakama denk geliyor. Tabi buna komisyon karar verecek. 31 Aralık gecesine kadar bunun belirlenmesi gerekiyor.Brüt ücret: 26.005 TLNet ücret: 22.104 TLBrüt ücret: 33,417 TLNet ücret: 28.403 TLBrüt ücret: 33.807 TLNet ücret: 28.736 TLBrüt ücret: 35.107 TLNet ücret: 29.841 TLBrüt ücret: 36.407 TLNet ücret: 30.946 TLBrüt ücret: 39.008 TLNet ücret: 33.156 TL