Toroslar’da Firari Arıların İzinde: Doğal Balın Kilosu 5 Bin Lira
Antalya’nın Akseki ilçesinde arıcılar, kovanlardan kaçan arıların doğal yuvalarını bulmak için dağları karış karış geziyor. İnsan müdahalesi olmadan üretilen bu özel bal, kilosu 5 bin liraya kadar alıcı buluyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan arıcılar, kovanlardan kaçan firari arıları doğal yuvalarında bulmak için zorlu bir arayış sürdürüyor. Yaz aylarında Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde arıcılık yapan vatandaşlar, oyuk ağaçlar ve kaya aralıklarında kolonileşen arıların izini sürüyor.
Doğal Balın Fiyatı 5 Bin Lira
Doğal ortamda, insan müdahalesi olmadan üretilen balın kilosu 5 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Arıcılar, bu balların daha aromatik ve güçlü olduğunu belirtiyor. Toroslar'daki zengin bitki örtüsünün balın kalitesine büyük katkı sağladığını vurguluyor.
Bal Hasadı Ağustosta Başlıyor
Firari arıları takip eden Fatma ve Mehmet Kara çifti, nisan sonu ile mayıs ayında kovanlardan oğul yapan arıların dağlara kaçmasıyla birlikte günler süren arayışlara çıkıyor.
Fatma Kara, “Bazen 3 gün, bazen 15-20 gün süren arayışın sonunda arıları buluyoruz. Ancak bal hasadını ağustos ortasından sonra yapıyoruz.” dedi.
“Zor Ama Zevkli Bir Meslek”
Toros Dağları'nın zorlu coğrafyasında arıcılık yaptıklarını belirten Fatma Kara, “Eşimle birlikte hem arkadaş hem de eş olarak bu işin peşindeyiz. Zor şartlara rağmen işimizden zevk alıyoruz. Sadece Akseki değil, Seydişehir ve Beyşehir'e kadar gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.
30 Yıllık Tecrübe
Yaklaşık 30 yıldır arıcılıkla uğraşan Mehmet Kara, 40 kovanla çalıştığını söyledi:
“Kaçan oğul arıları subaşlarında, çeşmelerde, derelerde takip ederek günlerce izliyorum. Toros Dağları'nda geceleri bile kalıyorum.”
Tehlikelerden Korkmuyorlar
Doğada ayılar ve kurtlar gibi tehlikelerle karşılaştığını anlatan Kara, “Bana bir şey yapmazlar, ben onların arkadaşıyım. Balın peşinde korkmam.” dedi.
Balın Kalitesi Doğal Ortamdan
Fatma Kara, doğal kovanları bulduktan sonra sadece ağustos ayında bal hasadı yaptıklarını, bazı kovanlarda bal çıkarken bazılarında çıkmadığını belirtti:
“Küçük taş kovuklarında bal yapan arılar daha güçlü ve verimli oluyor. Topraktaki arılar ise soğuktan etkileniyor.”
“Sarı Kızlar” Emekle Bal Üretiyor
Kara çifti, Toroslar'da sabırla bal aramaya devam ediyor. Fatma Kara, sözlerini şöyle tamamladı:
“Toroslar'da sabırla bal arıyoruz. O sarı kızlar dediğimiz arılar ne emeklerle bal yapıyorlar. Onları bırakmak gönlümü razı etmez; en güzel balı doğal ortamda topluyoruz.”
Doğal Balın Fiyatı 5 Bin Lira
Doğal ortamda, insan müdahalesi olmadan üretilen balın kilosu 5 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Arıcılar, bu balların daha aromatik ve güçlü olduğunu belirtiyor. Toroslar'daki zengin bitki örtüsünün balın kalitesine büyük katkı sağladığını vurguluyor.
Bal Hasadı Ağustosta Başlıyor
Firari arıları takip eden Fatma ve Mehmet Kara çifti, nisan sonu ile mayıs ayında kovanlardan oğul yapan arıların dağlara kaçmasıyla birlikte günler süren arayışlara çıkıyor.
Fatma Kara, “Bazen 3 gün, bazen 15-20 gün süren arayışın sonunda arıları buluyoruz. Ancak bal hasadını ağustos ortasından sonra yapıyoruz.” dedi.
“Zor Ama Zevkli Bir Meslek”
Toros Dağları'nın zorlu coğrafyasında arıcılık yaptıklarını belirten Fatma Kara, “Eşimle birlikte hem arkadaş hem de eş olarak bu işin peşindeyiz. Zor şartlara rağmen işimizden zevk alıyoruz. Sadece Akseki değil, Seydişehir ve Beyşehir'e kadar gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.
30 Yıllık Tecrübe
Yaklaşık 30 yıldır arıcılıkla uğraşan Mehmet Kara, 40 kovanla çalıştığını söyledi:
“Kaçan oğul arıları subaşlarında, çeşmelerde, derelerde takip ederek günlerce izliyorum. Toros Dağları'nda geceleri bile kalıyorum.”
Tehlikelerden Korkmuyorlar
Doğada ayılar ve kurtlar gibi tehlikelerle karşılaştığını anlatan Kara, “Bana bir şey yapmazlar, ben onların arkadaşıyım. Balın peşinde korkmam.” dedi.
Balın Kalitesi Doğal Ortamdan
Fatma Kara, doğal kovanları bulduktan sonra sadece ağustos ayında bal hasadı yaptıklarını, bazı kovanlarda bal çıkarken bazılarında çıkmadığını belirtti:
“Küçük taş kovuklarında bal yapan arılar daha güçlü ve verimli oluyor. Topraktaki arılar ise soğuktan etkileniyor.”
“Sarı Kızlar” Emekle Bal Üretiyor
Kara çifti, Toroslar'da sabırla bal aramaya devam ediyor. Fatma Kara, sözlerini şöyle tamamladı:
“Toroslar'da sabırla bal arıyoruz. O sarı kızlar dediğimiz arılar ne emeklerle bal yapıyorlar. Onları bırakmak gönlümü razı etmez; en güzel balı doğal ortamda topluyoruz.”