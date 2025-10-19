AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye Açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çelik, siyasi fikir beyanı ile siyaseti ve demokrasiyi zehirlemenin birbirinden ayrı olduğunu ifade ederek, devletin niteliklerine ve milletin değerlerine yönelik saldırgan ve hakaretamiz söylemleri “siyasi tartışma” olarak görmediklerini; bunların siyaseti zehirleme ve demokrasiye suikast teşebbüsleri olduğunu belirtti.Devletimizin niteliklerini demokrasi karşıtlığı üretmek için kullananlar ile milletimizin değerlerini fanatizm için istismar edenlerin zehirli olduğunu; birbirine zıt görünen bu zehirli siyasetlere karşı durduklarını söyledi.Tarihi olayları rövanş ve savaş alanı gibi görmek yerine güçlü bir gelecek için değerlendirmek gerektiğini; tarihinin fanatik ideolojilerin savaş arenası olmadığını ifade etti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve İstiklal Mücadelesi değerlerine dönük hakaret içeren dilleri kabul etmeyeceklerini, bu yaklaşımları ve 'yalan siyaseti'ni lanetlediklerini belirtti.Terörün tüm insanlığın düşmanı olduğunu, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ülkenin tüm vatandaşlarının daha güçlü yarınlara kavuşması ve bölgenin emperyalist vesayetlerden kurtulması amacıyla yürütüldüğünü kaydetti.Çelik, sürecin devlet politikası olduğunu, bunun milli dinamiklere zarar verecek haksız iftira ve ithamları—özellikle Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli'ye yönelik olanları—en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi. Ayrıca, sürece sabotaj düzenleyerek terör propagandası yapanların milletin hayatına ve kardeşlik mayasına tasallutunu reddettiklerini; bu gayrı meşru yaklaşımlarla mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.Emniyet ve güvenlik güçlerini “düşman” ilan edenleri ve terör propagandası yapanları lanetlediğini; bu tür girişimlerin 'Terörsüz Türkiye' sürecine suikast teşebbüsü olduğunu ve siyaset ile hukuk zemininde karşılık bulacağını vurguladı. Sürecin milletimizin değerlerine yaslanan milli bir süreç olduğunu, marjinal ve faşist ajandaların buna payanda yapılmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.Son olarak Çelik, siyasi hayatın, demokrasinin ve milletin olgunluğunun gelişmeleri yerli yerine oturtacak nitelikte olduğunu belirterek Türkiye'nin 'ortak kader' ve 'ortak gelecek' bilinciyle ana istikamette ilerlediğini; yanlış işlere tevessül edenlerin milletin iradesi ve hukukla yüzleşeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine kararlı adımlarla ilerlediklerini, toplumun sağduyusu ve kardeşlik mayasının provokasyonları boşa çıkaracağını söyledi ve 'TEK VATAN, TEK MİLLET, TEK DEVLET, TEK BAYRAK' ilkesinin bugünün ve geleceğin pusulası olduğunu yineledi.