O Marka Yeni Saatini Tanıttı!

Oppo, yeni Watch S akıllı saat modelini resmi olarak tanıttı. Tasarım açısından Oppo Watch X2 modeline oldukça benzeyen cihazda, fark olarak digital crown ve yan düğme kasayla bütünleşik şekilde tasarlandı. Saat, 8.9 mm kalınlığı ve 35 gram ağırlığıyla selefine göre daha ince ve hafif.1.46 inç AMOLED ekran, 464x464 çözünürlük ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu yüksek parlaklık özellikle açık hava antrenmanlarında fark yaratırken, enerji tasarrufu için parlaklık genel olarak 1500 nit seviyesinde sınırlandırılıyor.Pil performansında da önemli iyileştirmeler sunan Oppo Watch S, hep açık ekran özelliğiyle 4 güne kadar, enerji tasarruf modunda ise 10 güne kadar kullanım süresi sağlıyor. 330 mAh pil kapasitesiyle uzun ömür hedeflenmiş.Dayanıklılık açısından 5ATM ve IP68 sertifikalarına sahip olan saat, 50 metreye kadar suya dayanıklı. Sağlık takibi tarafında kalp atış hızı, SpO2, EKG ve cilt sıcaklığı sensörleri bulunuyor. Bu sensörler sayesinde cihaz, uyku takibi ve 100'den fazla spor aktivitesi ölçümü yapabiliyor.GPS modülü koşu ve bisiklet sürüşlerinde rotayı otomatik olarak kaydederken, NFC çipi sayesinde temassız ödeme özelliği de sunuluyor.Oppo Watch S, ColorOS Watch 7.1 işletim sistemiyle geliyor ve Android (10 ve üzeri) ile iOS (14 ve üzeri) cihazlarla uyumlu.Oppo Watch S; yeşil (“Vibrant Green”), gümüş ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle piyasaya çıkıyor.Vibrant Green modeli: 1499 yuan (yaklaşık 210 dolar)Diğer renk seçenekleri: 1299 yuan (yaklaşık 182 dolar)