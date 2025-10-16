Youtube Çöktü! Milyonlarca Mağdur...

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, dün Türkiye saatiyle akşama doğru başlayan ve geniş bir coğrafyayı etkileyen bir erişim sorunu yaşadı. Milyonlarca kullanıcı, platforma giriş yapabilmelerine rağmen hiçbir videoyu oynatamadı. Sorun, hem web sitesi üzerinden hem de mobil uygulamalar aracılığıyla YouTube'a erişmeye çalışan kullanıcıları etkiledi ve kısa sürede küresel bir gündem haline geldi.Kullanıcılar, bir video oynatmaya çalıştıklarında farklı hata mesajlarıyla karşılaştılar. YouTube'un web sitesini kullananlar, “Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin” uyarısını görürken, Android ve iOS işletim sistemli mobil cihazlardaki uygulamalarda ise “Bir sorun oluştu” mesajı belirdi. Platformun arama ve kanal sayfaları gibi temel fonksiyonları çalışmaya devam etse de, videoların oynatılamaması hizmetin ana işlevini durma noktasına getirdi.Kesinti sadece ana YouTube platformu ile sınırlı kalmadı. Google'ın müzik servisi olan YouTube Music'te de benzer şekilde akış problemleri yaşandı ve kullanıcılar çevrimiçi olarak müzik dinleyemedi. Ancak, daha önceden indirilmiş olan çevrimdışı içeriklerin oynatılmasında herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi. Kesintinin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki kullanıcıları etkilediği rapor edildi.Sorun yaşanırken, Google'ın diğer servislerinde ise herhangi bir aksaklık görülmedi. ABD'de hizmet veren YouTube TV platformu ile Google Workspace ve Google Cloud gibi kurumsal hizmetler kesintisiz olarak çalışmaya devam etti. YouTube yetkilileri tarafından yapılan hızlı müdahalenin ardından, yaşanan genel erişim sorunu Türkiye saati ile 1.00 sularında tamamen çözüldü ve platformdaki tüm hizmetler normale döndü.