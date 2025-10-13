Netanyahu Mısır'da Olacak Mı?

Ortadoğu diplomasisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün gerçekleştirilecek Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmasının planlandığını açıkladı.Ancak İsrail Başbakanlığı, yapılan açıklamayı kısa süre içerisinde reddederek,“Başbakan Netanyahu, Mısır'daki Gazze Zirvesi'ne katılmayacak.” ifadesini kullandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da Katar ve Endonezya liderleriyle birlikte zirveye katılacak 30 dünya lideri arasında yer alacak..Kanal 12, kaynağını belirtmeden, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yarın İsrail'e olası bir ziyaret için hazırlıkların sürdüğünü de bildirdi.