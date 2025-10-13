Erzurum Beyaza Büründü!

Yaz ayları geldi, soğuk hava kendini iyice hissettirmeye başladı.Kar yağışı da doğudan yurda giriş yaptı.Erciyes, Uludağ gibi yer yer yüksek rakımlı zirvelerde görülen kar artık şehir merkezlerine indi.Erzurum kar altında kaldı.Soğuk havası ile bilinen Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaza büründü.Erken gelen kar yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Bölgede hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların, bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.Uzmanlar, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını gerektiğini ifade etti.