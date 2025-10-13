AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu! 'Siz kimin tohumusunuz?'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:“Bu noktada özellikle şu sözü söylemek lazım. Katil Netanyahu biliyorsunuz katılmaya. Öyle bir konuda da özellikle gerek cumhurbaşkanımız, gerek diğer devletler, kesinlikle bu programın içine yer almayacaklarını dile getirdiler. O yüzden Netanyahu buraya katılamadı. Bu da çok hakikaten iyi oldu. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın da iştirak ettiği bu toplantının sonucunda inşallah hayırlara vesile olacak bir sonuç elde edilir diye düşünüyorum.”İSPANYA'DA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİLER!“İspanya'da, aldığı üç tane villanın parasını ödediği kişiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden verdiği 2.1 milyar TL'lik ihaleyi de anlatsın. İspanya'ya gittiği zaman Sayın Özgür Özel şunu da anlatsın, alışveriş merkezlerinden 5 milyon euro para istediklerini, bu para verilmediği için de ‘depreme dayanıklı değil' diye 196 milyon tl ceza kesildiğini anlatsın. Hem götüreceksiniz hem de yurt dışına gidip Türkiye'yi şikayet edeceksiniz.”“Baklava kutusu da mı yalan? Bugün Afyonkarahisar'da da gördük yine götürüyorlar. Baklava kutusunu açtılar, içine paralar fışkırdı. Para kuleleri oldu, paralar fışkırdı, neymiş kendilerine darbe yapılıyormuş.”“Cumhuriyet Halk Partisi'nde, paranın nereden çıkacağı belli olmaz. Kasadan çıkar, kutudan çıkar, dolaptan çıkar, her yerden para çıkar. Görüyorsunuz, otoparkta para veren, rüşvet veren kişileri de gördük. Cumhuriyet Halk Partisi demek rüşvetin şu anda döndüğü bir siyasi parti demek. Ya adamların her yerinden mi rüşvet akar, akıyor. Bir de utanmadan gidip İspanya'ya şikayet ediyorlar. Şimdi İspanya'da mesela şunu söyleyeyim; Biz, ülkemizdeki sanatçılardan Ebru Gündeş'e 5 milyon veriyoruz. Ama 69 milyon lira, millete bunu fatura edip paraları cebimize indiriyoruz. Bu yüzden hükümet, bize darbe mi yapıyor demek istiyorsunuz? Gözünüzle gördüğünüze inanmayacaksınız diyorlar. Jennifer Lopez'in, Beyonce'nin, dünyadaki büyük sanatçıların alabileceği bu rakamları, biz Mor ve Ötesi'ne verdik. Küçümsemek için söylemiyorum.”“Şimdi düşünsenize, Amerika'da Ebru Gündeş'e 69 milyon TL verin deseniz, kimse vermez. Almanya'da vermezler, İspanya'da vermezler. Türkiye'de vermeye çalışırsanız deli misiniz derler. Şimdi Ebru Gündeş'e sormak lazım. Kaç lira fatura kesmiş? 5 milyon fatura kesmiş 2023 yılında. Para nereye gitmiş? Para gitmiş, yok. Teknik bedel adı altında götürmüşler. Bunlar ne yapıyor? Bizi İspanya'ya şikayet ediyorlar. İnsanda utanma olur. Hem götürüp hem de gidip şikayet edilir mi? Yani bir insan bu kadar yüzsüz olur. İşte o Özgür Özel olur.”“Cumhuriyet Halk Partisi'ni sallıyorsunuz her yerden bir rüşvet skandalı patlıyor. Tabi aralarında dürüst belediye başkanları mutlaka vardır. Bazı belediye başkanları niye istifa etti biliyor musunuz? Kendi içlerindeki imar çeteleriyle baş edemediği için istifa eden belediye başkanları var CHP'den.”BAYRAMPAŞA SEÇİMLERİNDE SKANDAL!“Bunlar seçim dönemlerinde de böyle yapıyordu. Seçim dönemlerinde, sandık müşahitlerinde, bunların elemanlarının ben birçok oyu heba ettiğini düşünüyorum. Bu CHP'de huy olmuş. Benim babamın kendi seçimlerinde, bir tane rakamı kaydırıp bin oy kaydırdılar. Yakalandı. Ne oldu diyor o dönemde? Melih Gökçek ortalığı ayağa kaldırdı. ‘Ya başkan bir hata olmuş düzeltiriz ne var.' dediler. Hata dediği bin oy gitti. Ve bu tespit de edildi. O gün yakalandı bunlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde. CHP seçim sandıklarında müthiş oy çalar. Bakın çok net söylüyorum.”ALKOL ŞİŞELERİYLE CUMA PAYLAŞIMI YAPTI!“Bu adamların ne dini hassasiyeti var, ne utanması var, ne ahlakı var. Ben kimsenin içki içmesine karışmam. Cenab-ı Allah'la kendin aralarında olan bir mesele. O konu benim haddim değil ama ‘Hayırlı cumalar' deyip altına bu şişeleri nasıl koyuyorsun ya? Adamda ahlak yok. CHP budur. İnsanın dini değerlerine de saldırıyorlar. İşte bir CHP örneği. Yarın iktidar olsalar bunların hayırlı cumalarla ilgili paylaşımları böyle olur.”CHP'Lİ BELEDİYEDEN SKANDAL SERGİ!“Anca bir gavur bunu yapar. Bir ecnebi bunu yapar. Bir vatansız, milletsiz, bayraksız adam bunu yapar. Sen Osman Gazi'nin türbesine ayak koyup. ‘Biz geldik Osman, kalk da ülkeni kurtar' diyen, buradaki bu Yunanların resmini, resim sergisinde gösteriyorsun ya. Allah sizi bildiği gibi etsin. Arkadaş, ben anlamıyorum bir insan. Osmanlı olmaktan, Osmanlı'dan gelmekten dolayı bu kadar niye utanç duyar? Sormak istiyorum siz kimin tohumusunuz? Yani hangi ecnebinin soyundan geldiğinizi düşünüyorsunuz ki bu kadar Osmanlı düşmanlığı yapıyorsunuz? 700 yıl bu dünyaya hükmetmiş olan bir imparatorluktan bu kadar mı nefret ediyorsunuz? Ve Osmanlı için bu kadar önemli olan Bursa'da bu aşağılık resmi yayınlıyorsunuz.. Bunlar Yunan aşığı. Bir tanesi gider Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili Ekrem İmamoğlu deninlen zat, Yunan gazetelerine Ayasofya'nın açılmasından duyduğu sıkıntıdan, problemden bahseder. Gider Yunan heykelinin, Zeus heykelinin önünde hazır olda bekler. Buraya gelir, Fatih Sultan Mehmet'in, türbesine tekme sallar. Bir tanesi gelir, Bursa'da işte bu aşağılık resmi, Osmanlı imparatorluğumuzun kurucusu olan Osman Bey'in, kabrine ayağını koyup ‘Kalk Osman ülkeyi sen kurtar.' diyen bu aşağılık adamın fotoğrafını sergide yayınlar. Sizi Allah bildiği gibi etsin. Bir insan bu kadar soyundan sopundan utanmaz kardeşim. Bunlar herhalde Osmanlı'nın soyunan gelmemişler. Şu resmi, şuraya koyanın ailesini araştır. Kesinlikle başka türlü bir soy çıkar.”