Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

Elazığ’da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Elazığ​'da sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yürekler ağızlara geldi.6 aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılması için çalışma sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.