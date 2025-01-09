  • USD: 35,34 - 35,40
  • EURO: 36,39 - 36,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

Elazığ’da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 9.01.2025 - 09:39 Güncelleme: 9.01.2025 - 09:42 / Editör: Fehmi Öztürk
Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı varElazığ​'da sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yürekler ağızlara geldi.

Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
6 aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılması için çalışma sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var