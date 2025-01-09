İran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Şam Fatihi' afişleri asıldı

Türkiye ve Azerbaycan'ın son yıllardaki sahada gösterdiği başarılar Türk coğrafyasında memnuniyetle karşılanıyor.Türkiye'nin büyük desteği ile Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi bunlardan ilki.Yıllarca süren Karabağ işgaline son verildi ve Azerbaycan yeniden bu topraklarına kavuştu.Türkiye'nin büyük desteği son olarak Suriye'de kendini gösterdi.14 yıllık iç savaşta sivil masumların yanında duran Türkiye, son muhalif yürüyüşte de desteğini esirgemedi.14 yıllık kanlı savaştan sonra muhalifler Şam'ı ele geçirerek Baas rejimini devirip yönetimi ele aldı.Bu başarılar dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Türk dünyasında da memnuniyetle karşılandı.Özellikle Suriye denkleminde Beşşar Esad'ın destekçisi İran'ın yoğunlukla İran Azerilerinin yaşadığı Tebriz'de dikkat çeken bir olay yaşandı.Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgede sokaklara Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleri, afişleri asıldı.Afişlerde ise 'Şam Fatihi Erdoğan' ve 'Karabağ Kahramanı Aliyev' yazıları dikkat çekti.