Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus​ ve yer yer sis​ hadisesi bekleniyor. Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 19°CÇok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlıEDİRNE °C, 18°CÇok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 16°CÇok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlıParçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CParçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutluHATAY °C, 15°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 10°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 8°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 16°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 14°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 12°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -4°CParçalı ve az bulutluKARS °C, -1°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 8°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 3°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 14°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 12°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 15°CAz bulutlu ve açık