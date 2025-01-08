Mersin'de fare zehrinden etkilendiler: 3 ölü

Mersin'de yürekleri yakan feci bir olay yaşandı.Tarsus'a bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan Memun El Yusuf (35) ve eşi Haza Duho (29) ile 6 çocuğu, mide bulantısı, kusma, ishal şikayetleriyle sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuş ve aile hastaneye kaldırılmıştı.Semptomları ağır seyreden çocuklardan Ömer ve Rana El Yusuf, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Durumu ağır olan Ahid (9), İlaf (7), Selem El Yusuf ve Selam Duho (1) da Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Polisin hastanede ifadesine başvurduğu, sağlık durumu iyi olan Haza Duho, olaydan bir süre önce evlerinin çeşitli bölgelerine fare zehri döktüklerini söyledi.Baba Memun El Yusuf da evde fareler olduğu için bir süre önce zehir dökmek zorunda kaldıklarını anlattı.Eve sevk edilen AFAD, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra çalışma yaptı. Alınan numuneler Ankara'ya gönderildi.Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören çocuklar Ahid, İlaf, Selem El Yusuf ve Selam Duho’nun, dün akşam ileri tedavileri için Ankara'daki Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevklerine karar verdi.Çocuklardan Selem El Yusuf, yolda hayatını kaybetti.Diğer kardeşler ise tedaviye alındı.Ölen 3 çocuğun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.