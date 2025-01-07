Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne​, Kırklareli​, Çanakkale​, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Parçalı ve az bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kıyı ilçelerinin ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinin ralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 16°CParçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlıParçalı bulutlu, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 7°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 16°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 16°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 14°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 5°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 14°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 17°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 16°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 15°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 14°CParçalı bulutluARTVİN °C, 10°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -1°CParçalı bulutluKARS °C, 1°CParçalı bulutluMALATYA °C, 7°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 2°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 10°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu