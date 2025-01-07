Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, sağanak yağışlar yurdu terk ederken, sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu kesimlerinde de buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. İşte 7 Ocak 2025 il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
İŞTE İL İL 7 OCA HAVA DURUMU:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kıyı ilçelerinin ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinin ralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu