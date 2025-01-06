Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yarın (Pazartesi) hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE 4°C, 14°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 0°C, 11°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 5°C, 10°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 0°C, 10°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 0°C, 10°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 7°C, 16°CParçalı ve az bulutluİZMİR 8°C, 15°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 4°C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun ilk saatlerde çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 7°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluANTALYA 10°C, 18°CParçalı ve az bulutluHATAY 3°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluMERSİN 8°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara çevrelerinin bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA 2°C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif yağmurluESKİŞEHİR 1°C, 8°CParçalı bulutluKONYA 2°C, 8°CParçalı bulutluSİVAS -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıİlk saatlerde çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, Kastamonu çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, bölge genelinin zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU -2°C, 12°Cİlk saatlerde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluDÜZCE 2°C, 14°Cİlk saatlerde çok bulutlu sağanak yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutluSİNOP 5°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlıZONGULDAK 4°C, 12°Cİlk saatlerde çok bulutlu sağanak yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, (Amasya dışında) bölgenin yağışlı geçeceği, Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklenen yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyılarında yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutluARTVİN 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, (Malatya dışında) bölgenin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -8°C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıKARS -9°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıMALATYA -2°C, 7°CParçalı ve çok bulutluVAN -3°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışıGAZİANTEP 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışıŞANLIURFA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı