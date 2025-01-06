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İstanbul'da vahşet! Durdurulan araçtan kadın cesedi çıktı

İstanbul Sultangazi'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı.

Ekleme: 6.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 6.01.2025 - 17:19 / Editör: Edin Uslu
İstanbul'da vahşet! Durdurulan araçtan kadın cesedi çıktıİstanbul Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracın bagajından ceset çıktı.

Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i Eyüpsultan'da silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi.

Şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul'da vahşet! Durdurulan araçtan kadın cesedi çıktı