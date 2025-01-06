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İstanbul’da ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Kaçakçılık Polisleri; piyasa değeri yaklaşık 110 milyon lira olan iki lüks araç, 51 araç tamponu, 27 araç kaputu, 61 araç farı, 96 stop lambası, 36 araç çamurluğu, 20 araç amortisörü ve 78 araç kapısı ve 118 muhtelif araç yedek parçası ele geçirildi.

Ekleme: 6.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 6.01.2025 - 11:12 / Editör: Edin Uslu
İstanbul’da ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattıİstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beykoz ve Kadıköy İlçeleri'nde 'Kaçak Otomobil ve Yedek Parça' operasyonu düzenledi. Bazı iş yeri ve depolara eş zamanlı olarak baskın yapıldı. İki kişi '5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.



İstanbul’da ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 110 milyon lira olan ülkeye vergisiz getirilmiş iki lüks araç, 51 araç tamponu, 27 araç kaputu, 61 araç farı, 96 stop lambası, 36 araç çamurluğu, 20 araç amortisörü ve 78 araç kapısı ve 118 muhtelif araç yedek parçası ele geçirildi.

İstanbul’da ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı