Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinden düzenlenen terör operasyonu kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadele çalışmaları soluksuz devam ediyor.Ekipler, sınır dışı kadar, ülke içindeki örgüt şüphelileri için de operasyonlar düzenliyor.Bu operasyonlara bir yenisi de Gaziantep'te eklendi.Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte finans sağlamak ve örgüt propagandası yapmak suçu kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.