Tarih belli oldu! Şam Uluslararası Havalimanı açılıyor

Suriye'de muhalif güçlerin 27 Kasım'da başlattığı kapsamlı harekat, 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesiyle sonuçlandı. Tarihe geçen bu zafer, yıllardır süren iç savaşın dengelerini değiştirdi ve bölge halkı için yeni bir dönemin kapısını araladı.Bu tarihi olay sonrası Suriye'de düzen değişmeye başladı.Suriye Sivil Havacılık Kurumu, muhaliflerin yönetimi ele geçirmesinin ardından ticari seferlerin durdurulduğu Şam'daki ana havaalanının önümüzdeki haftadan itibaren gelen ve giden uluslararası uçuşlara yeniden başlayacağını duyurdu.Devlet haber ajansı SANA'nın Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Kurumu Başkanı Ashhad al-Salibi'den aktardığına göre, "Salı gününden itibaren Şam Uluslararası Havalimanı'na uluslararası uçuşları kabul etmeye başlayacağımızı duyuruyoruz" dedi.Uluslararası yardım uçakları halihazırda Suriye'ye iniş yapıyor ve iç uçuşlar da yeniden başladı.