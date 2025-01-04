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Beyaz Gazete
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Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 45 bin 717'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 717’ye, yaralı sayısının da 108 bin 856'ya yükseldiği duyuruldu.

Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 45 bin 717'ye yükseldi
Ekleme: 4.01.2025 - 16:57 Güncelleme: 4.01.2025 - 16:58 / Editör: Fehmi Öztürk
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 45 bin 717'ye yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 456 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 717'ye, yaralı sayısının da 108 bin 856'ya yükseldiği belirtildi.