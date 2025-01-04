Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde Siberağ operasyonu

Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Siberağ-14 operasyonu düzenlendi.İçişleri Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşları dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.Hesaplarında 240 milyon lira işlem hacmi bulunan 20 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.4'ünün işlemleri devam ediyor.