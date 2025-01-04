Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Yeni yıl ile piyasalar hareketlendi. Altın, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Gram altın 3 bin liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Ocak 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 48 bin 500 lira, en yüksek 3 milyon 55 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 50 bin lira oldu.Gram altın 3.000,80 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.982,00 TL'den satılıyor. İşte 4 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları​...Alış 3.000,38Satış 3.000,80Alış 4.930,00Satış 4.982,00Alış 9.860,00Satış 9.967,00Alış 19.661,00Satış 19.845,00Alış 2.638,13Satış 2.638,50