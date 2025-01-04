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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Yeni yıl ile piyasalar hareketlendi. Altın, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Gram altın 3 bin liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Ocak 2025 altın fiyatları...

Ekleme: 4.01.2025 - 09:23 Güncelleme: 4.01.2025 - 09:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın piyasasında en düşük 3 milyon 48 bin 500 lira, en yüksek 3 milyon 55 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 50 bin lira oldu.

Gram altın 3.000,80 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.982,00 TL'den satılıyor. İşte 4 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları​...

4 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.000,38

Satış 3.000,80

4 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.930,00

Satış 4.982,00

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

4 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 9.860,00

Satış 9.967,00

4 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.661,00

Satış 19.845,00

4 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.638,13

Satış 2.638,50