Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada 4 milyar 257 milyon dolar artış gösterdi ve rekor seviyeye çıktı.TCMB haftalık verilerine göre, 24 Ocak itibarıyla toplam rezervler 163 milyar 300 milyon dolardan, 167 milyar 560 milyon dolara yükseldi.Brüt rezervler 96 milyar 791 milyon dolardan 99 milyar 328 milyon dolara, altın rezervleri 66 milyar 551 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara çıktı.Bir önceki hafta 71 milyar 472 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 231 milyon dolar artarak 73 milyar 703 milyon dolara çıktı.