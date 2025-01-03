Ocak 2025 kira zam oranı belli oldu

Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte ocak ayındaki konut ve iş yeri zam oranı da yüzde 58,51 oldu. Ev ve iş yeri sahipleri, yeni yaptıkları sözleşmelerde bu sınırı aşamayacak.

Kira zam oranının üst sınırı enflasyon artışına odaklı olarak uygulanıyor.Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.Böylece kiralara yapılacak o zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan ocak ayı kira zam oranı, aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 58,51 olarak kayıtlara geçti.Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:10 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 15 bin 581 lira15 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 21 bin 657 lira20 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 31 bin 702 lira25 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 39 bin 627,7 lira30 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 47 bin 553 lira35 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 55 bin 478,5 lira40 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 23 bin 404 lira