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Beyaz Gazete
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Ocak 2025 kira zam oranı belli oldu

Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte ocak ayındaki konut ve iş yeri zam oranı da yüzde 58,51 oldu. Ev ve iş yeri sahipleri, yeni yaptıkları sözleşmelerde bu sınırı aşamayacak.

Ekleme: 3.01.2025 - 10:22 Güncelleme: 3.01.2025 - 10:26 / Editör: Atilla Özbir
Ocak 2025 kira zam oranı belli oldu
Kira zam oranının üst sınırı enflasyon artışına odaklı olarak uygulanıyor.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

Böylece kiralara yapılacak o zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.

OCAK AYI KİRA ZAM ORANI:

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan ocak ayı kira zam oranı, aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 58,51 olarak kayıtlara geçti.

KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK

Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

10 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 15 bin 581 lira

15 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 21 bin 657 lira

20 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 31 bin 702 lira

25 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 39 bin 627,7 lira

30 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 47 bin 553 lira

35 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 55 bin 478,5 lira

40 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 23 bin 404 lira