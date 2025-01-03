Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastahanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan paylaşımında, 'Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.