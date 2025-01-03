Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 17 ilde yapılan “GÜRZ-35' operasyonlarında 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını duyurdu.Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı:'17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-35' operasyonlarında; 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür.Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;Terör örgütüne üye olduğu,Örgüte finans sağladığı veSosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.'