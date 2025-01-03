2025 Ocak memur zam oranı belli oldu

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi maaşlarına yansıyacak zammı merakla bekliyordu.Memur maaşları yılda iki kez belirleniyor.Memur ve memur emeklileri maaşı için toplu sözleşmeden elde edilen hak ve enflasyon farkı hesabı devreye giriyor.Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıklayınca maşlara yansıyacak 6 aylık zam oranı da meydana çıktı.Verilere göre memur maaşlarına 11,54 oranında zam yapılacak.Buna göre 2025 yılı ocak ayında zamlı memur maaşlarında olacak değişiklikler şöyle:Şube Müdürü (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 63.527 TLMemur (9/1)2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 43. 698 TLUzman Öğretmen (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 55, 826 TLÖğretmen (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 50.104 TLBaşkomiser (3/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 62268 TLPolis Memuru (8/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 62.268 TLUzman doktor (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 106.328 TLHemşire (5/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 50634 TLMühendis (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 64861 TLTeknisyen (lise mezunu) (11/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 44392 TLProfesör (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 93546 TLAraştırma görevlisi (7/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 61.046 TLVaiz (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 52.501 TLAvukat (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 60.807 TL