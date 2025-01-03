2025 Ocak memur zam oranı belli oldu
Bugün TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2025 Ocak-Temmuz döneminde alacakları zam oranı netleşti. Buna göre memur maaşlarına 11,54 oranında zam yapılacak.
4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi maaşlarına yansıyacak zammı merakla bekliyordu.
Memur maaşları yılda iki kez belirleniyor.
Memur ve memur emeklileri maaşı için toplu sözleşmeden elde edilen hak ve enflasyon farkı hesabı devreye giriyor.
Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıklayınca maşlara yansıyacak 6 aylık zam oranı da meydana çıktı.
Verilere göre memur maaşlarına 11,54 oranında zam yapılacak.
Buna göre 2025 yılı ocak ayında zamlı memur maaşlarında olacak değişiklikler şöyle:
Şube Müdürü (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 63.527 TL
Memur (9/1)
2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 43. 698 TL
Uzman Öğretmen (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 55, 826 TL
Öğretmen (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 50.104 TL
Başkomiser (3/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 62268 TL
Polis Memuru (8/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 62.268 TL
Uzman doktor (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 106.328 TL
Hemşire (5/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 50634 TL
Mühendis (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 64861 TL
Teknisyen (lise mezunu) (11/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 44392 TL
Profesör (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 93546 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 61.046 TL
Vaiz (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 52.501 TL
Avukat (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL - 2025 (Ocak-Haziran) - 60.807 TL