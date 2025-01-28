O ilimiz buz kesti! Termometreler adeta patladı!

Erzurum'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde gece boyu süren dondurucu soğuklar, gündüz saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Tekman ilçesinde ise termometreler sıfırın altında 23,1 dereceyi gösterdi. Türkiye'nin en soğuk noktalarından biri olan Erzurum'da soğuk havalar, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.Meteoroloji uzmanları, bölgede buzlanma ve don olaylarının yanı sıra dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek olsa da buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'Uzmanlar özellikle araç kullanan vatandaşlara yol ve kaldırımlardaki buzlanmalara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, yayaların da olası kayma ve düşme riskine karşı önlem alması gerektiğini belirtti. Bölge genelinde rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.