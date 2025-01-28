Bahis şebekesine operasyon… Mal varlıklarına el konuldu

“Yasa Dışı Bahis” operasyonuyla 54 kişilik şebeke çökertildi. Şebeke üyelerinin suç gelirleri ile elde ettikleri 10 motosiklet, altı otomobil, bir kamyonet, bir villa, üç daire, iki arsa, beş şirket ve 17 farklı bankadaki 183 hesaba ait 100 milyon lira tutarındaki mal varlıklarına tedbir konuldu.

'Yasa Dışı Bahis' operasyonunu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinde para yatırma-çekme işlemleriyle paravan şirketler kurarak haksız kazanç elde eden şebekeye İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. 54 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı.Şebeke üyelerinin yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri suç gelirleri ile edindikleri 10 motosiklet, altı otomobil, bir kamyonet, bir villa, üç daire, iki arsa, beş şirket ve 17 farklı bankadaki 183 hesaba ait 100 milyon lira tutarındaki mal varlıklarına tedbir kararı uygulandı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir soğuk cüzdan, 40 bin 875 lira, 120 bin dolar, dört bin 300 euro ve nakit para, 72 cep telefonu, 84 sim kart, 25 Pos Cihazı, 27 dizüstü bilgisayar, 18 harici disk, bir kaşe ve 225 gram altın ele geçirildi.23 şebeke üyesi adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 31 şebeke üyesinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri ise devam ediyor. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da sergiye gelerek ele geçirilen suç unsurlarını inceledi.