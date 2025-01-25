Osman Gökçek'ten Tanju Özcan'ın skandal savunmasına tepki!

Kartakaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yeğeni ve itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alınmıştı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğine dair skandal bir açıklama yaptı. 'İtfaiye müdürü korkmuş olabilir' diyen Özcan, 'Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir.' dedi.'GİDEN CANLAR NE OLACAK?'AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın skandal açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi. Gökçek paylaşımında, 'CHP'li Bolu belediye başkanı Tanju Özcan otel sahibi kendisi hakkında şikayette bulunabilir diye itfaiye müdürünün korkabileceğini söyledi. Bu nasıl bir rezalettir. Giden canlar ne olacak? Kendi dayısın oğluna bağlı olan itfaiye müdürüyle ilgili rezil savunmaya bakın.' ifadelerini kullandı.