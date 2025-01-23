Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 23 Ocak güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre bugün hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışlar yurdun iç ve batı bölgelerine kayarken 12 ilde ise kar beklentisi hakim.Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak Batı Akdeniz'in Toroslar bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Afyon ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.İstanbul'da son birkaç gündür olduğu gibi bugün de yağış yok. Ancak yarın kent kuvvetli sağanak yağış geçişine sahne olacak. İstanbul'da sıcaklık da birkaç derece azalacak. Pazar günü ise havanın yeniden açması bekleniyor.Doğu kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise doğu ve kuzeydoğudan hafif, yer yer orta kuvvette esecek.Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Ayrıca, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor.ÇANAKKALE 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE 9°C Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL 10°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 10°C Parçalı ve çok bulutluAFYON 9°C Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluİZMİR 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıMUĞLA 12°C Parçalı ve çok bulutluADANA 15°C Parçalı ve çok bulutluANTALYA 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıHATAY 12°C Parçalı ve çok bulutluMERSİN 17°C Parçalı ve çok bulutluANKARA 7°C Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluÇANKIRI 7°C Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR 10°C Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluKONYA 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluBOLU 8°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE 13°C Çok bulutlu ve yağmurluSİNOP 13°C Çok bulutlu ve yağmurluZONGULDAK 11°C Çok bulutlu ve yağmurluAMASYA 6°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıARTVİN 9°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 11°C Çok bulutlu ve yağmurluTRABZON 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluERZURUM 0°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlıKARS -1°C arçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlıMALATYA 1°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN 4°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlıDİYARBAKIR 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, kuzeyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıGAZİANTEP 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSİİRT 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluŞANLIURFA 6°C Çok bulutlu ve yağmurlu