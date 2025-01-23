Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 23 Ocak güncel hava durumu raporunu paylaştı Raporda 12 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Güneşli günlerden geçen İstanbul'da da yağışın yeniden teşrif edeceği gün belli oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 23 Ocak güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre bugün hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışlar yurdun iç ve batı bölgelerine kayarken 12 ilde ise kar beklentisi hakim.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak Batı Akdeniz'in Toroslar bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Afyon ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI?
İstanbul'da son birkaç gündür olduğu gibi bugün de yağış yok. Ancak yarın kent kuvvetli sağanak yağış geçişine sahne olacak. İstanbul'da sıcaklık da birkaç derece azalacak. Pazar günü ise havanın yeniden açması bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI DEĞİŞİYOR
Doğu kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise doğu ve kuzeydoğudan hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
O BÖLGELERDE BUZLANMAYA DİKKAT
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Ayrıca, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
ÇANAKKALE 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 9°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°CParçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 10°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 9°C Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
İZMİR 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 15°C Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 12°C Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 17°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 7°C Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI 7°C Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KONYA 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 8°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 13°C Çok bulutlu ve yağmurlu
SİNOP 13°C Çok bulutlu ve yağmurlu
ZONGULDAK 11°C Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA 6°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ARTVİN 9°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 11°C Çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM 0°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS -1°C arçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
MALATYA 1°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN 4°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, kuzeyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SİİRT 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 6°C Çok bulutlu ve yağmurlu