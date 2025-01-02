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Survivor 2025'te yürekler ağza geldi

Yeniden yayın hayatına start veren Survivor 2025'te Barış Murat Yağcı, dokunulmazlık oyununun ardından bir anda yere yığıldı. Herkesin yüreklerinin ağza geldiği anda Barış'a doktorlar müdahale etti.

Ekleme: 2.01.2025 - 09:40 Güncelleme: 2.01.2025 - 09:48 / Editör: Atilla Özbir
Survivor 2025'te yürekler ağza geldiMerakla beklenen Survivor 2025, TV8 ekranlarında dün itibarıyla başladı.

Yayınlandığı ilk günden ilgi çeken yarışmaya All Star'da yer alan Barış Murat Yağcı'nın bayılması damga vurdu.

OYUNU KAYBETTİ: YERE YIĞILDI

Daha önce katıldığı sezonlarda finale kadar giden Barış Murat Yağcı, Gönüllüler takımında yer alan Doğuş ile dokunulmazlık oyununa çıktı.

Oyunu kaybeden Barış, arkadaşlarının yanına geldiğinde bir anda yere yığıldı.

Yürekleri ağza getiren anlarda diğer yarışmacıların da panik içinde kaldıkları görüldü.

TANSİYONU DÜŞTÜ

Yapılan ilk kontrollerde, Barış'ın tansiyonunun düştüğü belirlendi.

Yerden kalkamayan Barış Murat Yağcı, sedye ile çadıra götürülerek dinlenmeye alındı.

Barış Murat Yağcı'nın yarışmaya devam edeceği de öğrenildi.

Survivor 2025'te yürekler ağza geldi