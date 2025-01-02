Marmara Denizi'nde 2.2 şiddetinde deprem gerçekleşti (02.01.2025-07:16)
AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Ocak 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.
Son dakika deprem haberleri. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Haberimiz içerisinde depremin nerede olduğu ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. İşte 2 Ocak 2025 bugün meydana gelen depremler.
SON DEPREMLER
Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:
Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)
2025-01-02 07:16:08 - 2.2 - Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.88 km] Mudanya (Bursa) - 10.82