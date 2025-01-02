Karadağ'da silahlı saldırı: Can kayıpları var

Karadağ'ın Çetine kentindeki bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Karadağ'ın güneyinde bulunan Çetine kentinde 45 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 12 kişinin öldüğü bildirildi.Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Çetine'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi.Polis, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.Ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktaran ulusal medya, saldırının barda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını ifade etti.Karadağ'da bugünden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildi