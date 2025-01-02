Devlet Bahçeli, İmralı ziyaretinden sonra DEM Parti heyetini kabul etti

Türkiye tarihi bir dönemden geçiyor.PKK terörünün sona ermesi için büyük bir çaba harcanıyor.Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla yeni bir döneme girildi.Geçtiğimiz hafta İmralı adasında tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Partililer, diğer siyasi partilerle görüşmelere başladı.YENİ YILA GÖRÜŞMELERLE BAŞLANDIİmralı'dan sonra DEM Parti'den 'yıl başından sonra'sına işaret edilirken TBMM'de grubu bulunan partilerden randevular alınmaya başlandı.Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen heyet, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki makamına geçti.BAHÇELİ, DEM HEYETİNİ KABUL ETTİDevlet Bahçeli, tarihi çağrısıyla başlattığı yeni süreçte İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan İle görüşen DEM Partili, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk ile bir araya geldi.BASINA KAPALI GÖRÜŞMEOdasının kapısında DEM heyetini karşılayan Bahçeli, Türk, Buldan ve Önder ile tek tek tokalaştı.Taraflar daha sonra basına kapalı şekilde tarihi görüşmeye geçti.GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜGörüşme 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli konuklarını kapıya kadar uğurladı.Konuklarıyla tokalaşan Bahçeli basın mensuplarının görüntü almasına da müsaade etti.Görüşme içeriğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.