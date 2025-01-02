15 tatil ne zaman? Sömestr için geri sayım başladı

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, "15 tatil ne zaman" ve "Sömestr tatili hangi tarihte" sorularını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı ve sömestr tatilinin tarihleri netleşti.

Yoğun geçen birinci dönemin ardından öğrenciler, 15 günlük yarıyıl tatili için geri sayıma başladı. Bu tatil dönemi, öğrencilerin dinlenmesi ve yeni döneme hazırlık yapabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. İkinci dönem ise Şubat ayında başlayacak.Öğrenciler, 17 Ocak 2025 Cuma günü karnelerini aldıktan sonra 15 günlük sömestr tatiline çıkacak. Tatil, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ders ziliyle başlayacak.Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025 yılı eğitim takvimine göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak ve yarıyıl tatiline başlayacak.Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.