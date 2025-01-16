İstanbul'da içme sularına lağım suları karışıyor! Uyarı geldi

Yaz aylarında kuraklık sıkıntısıyla karşı karşıya kalan megakent İstanbul için CHP'li İBB'nin hizmette yetersiz kalması yeniden gündeme geldi.İstanbul'un su meselesini 2071'e kadar karşılamayı hedefleyen Büyük Melen Projesi için ise yeni bir uyarı geldi. Projeye göre; Melen barajının hizmete açılmasıyla yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su teminiyle İstanbul'un su ihtiyacının 2071'e kadar karşılanması hedefleniyordu. Proje, kapsamında Boğaz'ın 135 metre altından 5 bin 551 metre uzunluğunda boru hattıyla Avrupa Yakası'na su taşınıyor. Fakat proje, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 2023 yılında elektrik tasarrufu bahanesiyle boru hattını kapatmasıyla son buldu.UYARI GELDİ: 'KANALİZASYON SULARI KARIŞIYOR'Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'den geçen, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan birisi olan Melen Çayı ile ilgili, 'İstanbul'a kanalizasyon karışmış sular gidiyor' dedi.Düzce'den doğan ve Karadeniz'e dökülen Melen Çayı, İstanbul'un içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Faruk Özlü, kentten geçen Melen Çayı'na kanalizasyon sularının karıştığını söyledi.Gazetecilere açıklama yapan Başkan Özlü, “Melen Çayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su havzası kapsamında kalıyor. İSKİ, Düzce'de yapması gereken yatırımları 5 yıldır tamamlayamadı. Düzce'de birçok dereden akan sular İstanbul'a içme suyu olarak gidiyor. Bu suların arıtmalarla temizlenmesi ve İstanbul'a temiz su gitmesi gerekirken, İSKİ'nin tamamlayamadığı yatırımlar sebebiyle İstanbul'a kanalizasyon karışmış sular gidiyor. İSKİ'nin ve İBB'nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) bu konuda tedbir almasını bekliyoruz” diye konuştu.'YATIRIMLARI ACİLEN TAMAMLAYIN'Bu yatırımların, İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliğiyle ilgili yükümlülükleri kapsadığını aktaran Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Ancak İSKİ, beş yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor” dedi. Özlü ayrıca, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün geçen sene İstanbul ile Düzce'yi “su kardeşi” ilan etme girişimini İBB'nin kabul etmediğini hatırlattı.