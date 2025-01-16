Hatay'da freni arızalanan hafriyat kamyonu dehşet saçtı
İskenderun ilçesinde fren sistemi arızalanan hafriyat kamyonunun kavşakta bekleyen 5 aracı adeta biçtiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında adeta faciadan dönüldü.
İskenderun ilçesine bağlı E-5 karayolu Şekere kavşağında seyreden hafriyat kamyonu sürücüsü M.N.A., fren sisteminde yaşana arıza sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
3 YARALI
Yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon, kavşakta bekleyen 5 aracı biçti.
Kazada 3 kişi yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Feci kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İskenderun ilçesine bağlı E-5 karayolu Şekere kavşağında seyreden hafriyat kamyonu sürücüsü M.N.A., fren sisteminde yaşana arıza sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
3 YARALI
Yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon, kavşakta bekleyen 5 aracı biçti.
Kazada 3 kişi yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Feci kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.