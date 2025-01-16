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Beyaz Gazete
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Hatay'da freni arızalanan hafriyat kamyonu dehşet saçtı

İskenderun ilçesinde fren sistemi arızalanan hafriyat kamyonunun kavşakta bekleyen 5 aracı adeta biçtiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 16.01.2025 - 10:39 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:40 / Editör: Edin Uslu
Hatay'da freni arızalanan hafriyat kamyonu dehşet saçtıHatay'da meydana gelen trafik kazasında adeta faciadan dönüldü.

İskenderun ilçesine bağlı E-5 karayolu Şekere kavşağında seyreden hafriyat kamyonu sürücüsü M.N.A., fren sisteminde yaşana arıza sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

3 YARALI
Yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon, kavşakta bekleyen 5 aracı biçti.
Kazada 3 kişi yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA
Feci kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hatay'da freni arızalanan hafriyat kamyonu dehşet saçtı