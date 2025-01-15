Sosyal medyada deprem! Instagram ve Facebook’ta güzellik filtreleri kalkıyor!

Bu karar, sosyal medyada artırılmış gerçeklik (AR) filtreleri kullanımında köklü bir değişimi işaret ediyor.2015 yılında Snapchat ile hayatımıza giren yüz filtreleri, zamanla Instagram ve TikTok gibi platformlarda geniş bir kullanım alanı buldu. Başlangıçta eğlenceli tavşan kulakları ve yavru köpek temalarıyla öne çıkan filtreler, zamanla yüz pürüzsüzleştirme, burun küçültme ve dudak dolgunlaştırma gibi gerçek dışı güzellik standartlarına odaklanan efektlere dönüştü.Bugün itibarıyla Instagram'daki içerik üreticilerinin tasarladığı 2 milyondan fazla güzellik filtresi kaldırılıyor. Ancak Meta, kendi geliştirdiği 140 resmi filtrenin kullanımına devam edileceğini belirtti. Şirket, bu kararı daha yüksek öncelikli ürün ve teknolojilere odaklanmak için aldığını açıkladı. Bu süreçte, özellikle artırılmış gerçeklik tabanlı Orion AR gözlükleri gibi yeni cihazların ön plana çıkarılması hedefleniyor.Uzmanlar, gerçek dışı güzellik standartları yaratan bu filtrelerin beden algısını olumsuz etkilediğini vurguluyor. Kullanıcılar arasında ise karar farklı yorumlanıyor. Kimileri bu adımı doğal ve gerçekçi güzelliği destekleyen bir hamle olarak görürken, kimileri ifade özgürlüğüne müdahale olarak değerlendiriyor.