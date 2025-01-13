Sürücüler dikkat! Valilik duyurdu: Trafiğe çıkmaları yasaklandı

Olumsuz hava koşulları devam ederken Edirne Valiliği tarafından sürücüleri yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı.Edirne'de etkisini sürdüren yağışlı ve rüzgarlı hava nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada söz konusu yasağın nedeni olarak, kentteki olumsuz hava koşullarına işaret edildi.BİR SONRAKİ DUYURUYA KADAR YASAKAçıklamada, trafik seyir ve can güvenliği için bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyeceği belitildi.