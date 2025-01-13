Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,09 düşüşle 9.901,84 puandan başladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,77 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.901,84 puana geriledi.Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,19 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,73 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamladı.